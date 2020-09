Gute Beziehungen im Förderdschungel: Wie im Sport Millionen verteilt werden

Davon hängt ab, wer für eine Nominierung in Frage kommt. Das Ministerium strebt an, die personelle Besetzung der Kommissionen und des Beirats so zu verändern, dass dem Regierungsprogramm entsprochen wird, was den Anteil von Frauen in Entscheidungsgremien anbelangt. Man habe sich Gesetzesnovellen vorgenommen, informierte Werner Kogler. Wobei aktuell vorrangig alles daran gesetzt werde, die Auswirkungen der Pandemie abzumildern. Daher seien die Überlegungen noch nicht weit fortgeschritten.