Sportförderung ist reine Männersache

Die Wurzeln des Vereins gehen auf das 2004 gegründete Mädchensportprojekt „VoGos – Volleyball Goes School“ zurück. 2008 wurde daraus „WoGoS – Womensport Goes School“, seit 2011 heißt der Verein „100% Sport“. Seit 2010 ist Christa Prets, die ehemalige burgenländische Landesrätin und EU-Abgeordnete, Präsidentin. Der Verein hat eine Vollzeit- und eine Teilzeit-Angestellte, organisiert Tagungen und Schulungen, koordiniert die Genderbeauftragten in den Verbänden, bildet Referenten für den Kampf gegen sexuelle Gewalt aus und beteiligt sich auch an EU-Projekten. 100% Sport wird von der Bundes-Sport GmbH jährlich mit 200.000 Euro gefördert.

Für den Verein fand sich weder im Ministerium, noch im Haus des Sports Platz, weshalb er in Neudörfl bei Wr. Neuststadt sein Büro hat, im Sportkomplex der ehemaligen Tennis-Tourspielerin Lisi Habeler. Lippenbekenntnisse gab es nicht nur von der Sportbürokratie, sondern auch von den Sportverbänden. Prets: „Viele Präsidenten haben sich zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis verpflichtet. Umgesetzt haben es nur fünf.“ Von 30 Fachverbänden olympischer Sportarten haben nur drei eine Frau an der Spitze, nur 17 Prozent der Trainerinnen sind Frauen.

Zuletzt sei die Aufmerksamkeit höher geworden. Prets: „Die MeToo-Debatte hat uns geholfen. Aber wie die Zahlen zeigen, sind wir von einer Geschlechterbalance in den Gremien, wie im Bundessportfördergesetz verankert, noch meilenweit entfernt, sowohl in der Sportpolitik als auch in der Besetzung der Bundes-Sport GmbH. Prets: „Dieser Zustand ist dringend zu ändern und absolut inakzeptabel.“