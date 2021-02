Ski-WM: ÖSV-Quartett für Damen-Slalom bekannt

2007, 2013 und 2015 - mit drei Goldmedaillen ist Österreich die Nummer eins im Teambewerb, der vor 16 Jahren in Bormio seine WM-Premiere erlebte. Nicht immer schickten die Trainer die Top-Stars in dieses Parallelrennen. Oft ließen die stärksten Läufer den Teambewerb links liegen. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders: So verzichtet mit Frankreich eine der Top-Nationen auf die Teilnahme am umstrittenen Bewerb (12.30 Uhr).

Auch Marco Schwarz wird am Mittwoch nicht am Start stehen. Der Super-Kombi-Weltmeister konzentriert sich lieber auf den Riesentorlauf und den Slalom. „Ich brauche einfach einen Ruhetag“, kündigte der 25-Jährige an, der 2019 noch dem ÖSV-Team angehört hatte, das in Åre die Silbermedaille gewann.