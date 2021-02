Die Ski-WM in Cortina startet mit einer Absage

Die Medaillenjagd in Cortina d'Ampezzo beginnt mit Verspätung. Die Super-Kombi der Damen, mit der am Montag die Weltmeisterschaft starten hätte sollen, musste abgesagt werden. Bereits in den frühen Morgenstunden entschieden sich die Verantwortlichen dazu, das Rennen abzublasen.

Es war fast schon absehbar, dass die Ski-WM in Cortina nicht programmgemäß beginnen kann. Zu heftig waren die Schneefälle in den vergangenen 48 Stunden in den Dolomiten, zu groß sind die Schneemassen auf der Piste und an den Zufahrtsstraßen zur Tofana. Auf den Hausdächern liegen hier teilweise bis zu eineinhalb Meter Schnee.