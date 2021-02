ÖSV-Damen-Coach Mitter: "Dann kann man den Job nicht machen"

Christian Mitter geht in seine erste WM als ÖSV-Damen-Chef. Seit 2019 ist der langjährige Erfolgscoach der norwegischen Ski-Herren im Amt. Wegen der vielen verletzten Läuferinnen musste er improvisieren, einigen Sportlerinnen musste er auch eine Absage erteilen.

KURIER: Wie schwer fällt es Ihnen, Läuferinnen sagen zu müssen, dass für sie im WM-Aufgebot kein Platz ist?

Christian Mitter: Es ist sicher nicht die angenehmste und erfreulichste Aufgabe. Andererseits ist es als Trainer notwendig, Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, dass man schon im Vorfeld die Vorgaben ganz klar festlegt. Damit jeder weiß, woran er ist.

Weil das unnötige Diskussionen verhindert?

Genau. Man muss mit offenen Karten spielen, und eine Entscheidung muss für alle nachvollziehbar sein. Es hilft sicher nicht, wenn man da lang herumeiert.

Verstehen denn alle Läuferinnen Ihre Entscheidungen?

Im Spitzensport sind solche Situationen für die Athleten nichts Neues. Sie sind es von klein auf gewohnt, dass es um Kaderplätze geht, um die Teilnahmen an Junioren-WMs, es wird ständig selektiert. Das ist part of the game. Für sie, auch für mich. Und wenn man damit Probleme hat, dann ist man fehl am Platz und kann den Job nicht machen. Wissen Sie, was auch noch wichtig ist?