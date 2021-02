Rigorose Regeln, strenge Tests: Die Ski-WM in Zeiten von Corona

In den vergangenen Monaten hatte es in der Öffentlichkeit immer wieder Zweifel gegeben, ob die Ski-WM in Zeiten einer Pandemie überhaupt stattfinden könne. Doch die Titelkämpfe in der Sierra Nevada (1995) bleiben vorerst die einzigen, die nicht zum geplanten Zeitpunkt abgehalten wurden. Wegen Schneemangel war damals die WM um ein Jahr verschoben worden.