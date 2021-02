Alpine Kombination: Der Bewerb, den nicht einmal die Läufer kapieren

Man stelle sich einmal vor, Dominic Thiem würde einen Journalisten fragen, wie es denn in einem Tennis-Game beim Stand von 40:40 weiter gehen würde. Oder Siebenkämpferin Ivona Dadic hätte absolut keinen Tau, in welcher Reihenfolge sie die sieben Leichtathletik-Disziplinen in Angriff nehmen müsste.

So, oder so ähnlich, ergeht es den Läuferinnen vor der Alpinen Kombination, mit der am Montag die Medaillenjagd bei der Ski-WM in Cortina d' Ampezzo beginnt. Keine 18 Stunden vor dem Auftaktbewerb wissen viele Sportlerinnen nicht, was auf sie zukommt und wie dieser Bewerb über die Bühne geht.