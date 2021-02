Kriechmayr lässt den ÖSV von einer magischen Marke träumen

Die Leistung von Kriechmayr konnte Puelacher nicht hoch genug würdigen. „Was die Skitechnik betrifft, ist er wirklich top. Er ist über die Jahre gereift und konstant geworden. Er ist lockerer und nicht mehr zu verbissen. Das ist der Höhepunkt für ihn - für jetzt einmal.“

Genugtuung für uns alle

Dass nach 2003 und damit 18 Jahren wieder ein Abfahrtsweltmeister aus Österreich kommt, war auch im ÖSV-Lager heiß ersehnt worden. „Wenn du 125-mal darauf angeredet wirst, dass du ewig lang kein Gold hast, wenn das dann passiert, ist das eine große Genugtuung für uns alle, für jeden Trainer und für jeden Läufer gleich.“

Und es könnte heuer auch mit einer Speed-Kugel klappen, im Super-G startet Kriechmayr aus der Poleposition in die letzten beiden Rennen, von denen eines in Saalbach-Hinterglemm stattfindet. „Es schaut super aus, er hat einen guten Polster.“ In der Abfahrt ist Matthias Mayer als Zweiter dem Schweizer Beat Freuz dicht auf den Fersen, auch da gibt es noch kräftig Heimvorteil, sind im WM-Ort von 2025 ja auch zwei Abfahrten angesetzt.