Kriechmayr nach Gold-Doppelpack: "Herrgott auf meiner Seite"

Sie haben selbst gesagt, vorher haben das nur Legenden geschafft. Gehören Sie jetzt selbst dazu?

Ich vergleiche mich jetzt noch nicht mit dem Hermann (Maier, Anm.) und mit Bode Miller. Die sind auch gleichzeitig Olympiasieger und Gesamtweltcup-Sieger und weiß der Herrgott was. Natürlich ist es schön, dass man so was erreicht hat, das ist nicht selbstverständlich.

Was haben Sie bei der Startnummernwahl gedacht - pures Selbstvertrauen?

Ich habe als Fünfter ausgesucht, ich habe die Alternativen gehabt mit Startnummer 1 oder 11, 13, 15, 17, 19, und ich habe mir gedacht, ich möchte das Rennen eröffnen. Die Piste ist sicher ein bisschen unruhiger geworden, das war es im gestrigen Training auch schon. Ich habe mir gedacht, ich nehme 1 oder 11, und mein Coach hat mir die 1 genommen. Das hat gut gepasst.