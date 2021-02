Veni, Vidi, Vincent: Das ist der neue Weltmeister

Vincent Kriechmayr, der Vinc, wie ihn im Weltcup alle nennen, machte schließlich das, was er immer tut, wenn er vor einer enormen Herausforderung steht: Er verließ sich auf seinen Instinkt. Damit ist der 29-Jährige schon in der Vergangenheit immer am besten gefahren. „Super-G ist reines Instinktfahren. Ich geb’s zu, ich hatte vor dem Rennen einen ganz anderen Plan.“