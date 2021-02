Tippler nach Super-G: "Jetzt werde ich plärren müssen"

Die Österreicherin hatte zu den Medaillenanwärterinnen gezählt, nachdem sie im Weltcup in dieser Saison schon mehrmals unter die ersten drei gefahren. "Es ist bitter, wenn man bereits drei Mal auf dem Podest war und man weiß, man hat die Möglichkeit", sagte Tamara Tippler. "Im Weltcup wäre ein siebenter Platz okay, es ist nicht so schlecht, dass ich verkriechen müsste", erklärte die Steirerin. "Aber ich werde jetzt am Nachmittag plärren müssen."

Favoritensieg von Gut-Behrami

Der WM-Super-G brachte einen Favoritensieg: Lara Gut-Behrami, die im Weltcup die letzten vier Rennen in dieser Disziplin gewonnen hat, war auf der Tofana die Schnellste. Für die 29-jährige Schweizerin geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, denn sie krönte ihre erfolgreiche Karriere mit dem ersten WM-Titel.