35 Jahre, 75 Länder, 650 Skigebiete: Eine Weltreise auf zwei Brettl'n

Alles begann in Wahrheit mit einem billigen Schmäh. Denn eigentlich hatte Jimmy Petterson nur vor, sich einige Liftkarten zu erschnorren. Gratistickets für das Resort in Las Leñas, das berühmteste Skigebiet in Argentinien, im Rahmen seiner Südamerika-Reise im Sommer 1985.

Für seinen Trip fehlte dem skiverrückten Amerikaner damals das nötige Kleingeld, also überredete er einen Ski-Journalisten aus Finnland, den er zufällig bei einer Hochzeit kennengelernt hatte, ihm zu helfen. „Ich habe ihn gefragt, ob er mir einen falschen Presseausweis ausstellt. Damit ich dort Gratisskipässe kriege.“

Schlechtes Gewissen

Jimmy Petterson durfte damals in Las Leñas nicht nur kostenlos die Skilifte benutzen. Er wurde in Argentinien hofiert und herumgegondelt, als wäre er der Pistengott himself. Wie oft verschlägt es schon einen Ski-Journalisten aus Nordamerika auf die südliche Halbkugel?