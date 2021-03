Knalleffekt im Rennen um die Nachfolge von Peter Schröcksnadel

Doch nun nahm sich Michael Huber selbst aus dem Rennen. „Ich bin kein Kandidat mehr. Ich habe mein Angebot gemacht, dass ich der Österreichischen Skifamilie mit meiner Erfahrung zur Verfügung stehe, doch wir haben unterschiedliche Vorstellungen“, sagte der Tiroler gegenüber der Austria Presse Agentur.

Schröcksnadels Erbe zu verwalten, der 31 Jahre lang in einer Ehrenamt-Funktion riesengroße Fußstapfen in den Schnee getreten hat, und die hauptberufliche Betreuung der Hahnenkamm-Agenden, bezeichnete Huber als unvereinbar. „Die Doppelsituation, dass ich einerseits meinen Stand in Kitzbühel nicht aufgeben will und hier notwendig bin, ist das Hauptargument, warum wir den Abgleich beendet haben. Es gilt für Österreich eine Lösung zu finden, wo die große, breite Mehrheit der Bundesländer und der Verantwortlichen einstimmig dahintersteht.“

Solo für Walchhofer?

Damit gibt es aktuell mit Michael Walchhofer nur einen Kandidaten. Der 45-Jährige hat auch bereits seine Ambitionen bekräftigt. „Wenn ein paar Voraussetzungen passen, kann ich mir vorstellen, den Schritt zu wagen. Es hat schon sehr gute Gespräche gegeben“, sagte Walchhofer vor wenigen Wochen in „Servus TV“.