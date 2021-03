Nach Hirscher-Ära: Liensberger und Co. als neue ÖSV-Erfolgsgaranten

Das Fehlen Hirschers war jedenfalls offensichtlich, so schlecht wie in der Saison 2019/'20 hatte der ÖSV in den letzten 20 Jahren noch nie abgeschnitten. Ein Absturz, der sich abzeichnete. Und vor allem im Slalom und Riesentorlauf klaffte ein Loch, das nicht geschlossen werden konnte. Aber hat sich der Negativ-Trend auch fortgesetzt? Oder hat das österreichische Team in der abgelaufenen Saison - die letzte unter Langzeit-Präsident Peter Schröcksnadel - doch die erhoffte Wende geschafft?

Der KURIER wühlte sich durch die Weltcup-Wertungen der Saison 2020/'21 sowie jener der letzten Jahre und bereitete sie grafisch auf.