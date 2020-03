Maier, Hirscher und ihre Erben: Der Absturz des ÖSV in Zahlen

Eigentlich wäre am heutigen Sonntag in Cortina, Italien, die Ski-Saison zu Ende gegangen. Eigentlich. Denn der Weltcup endete etwas abrupt, am 8. März, und damit früher als geplant. Das Coronavirus erreichte den Sport und hat ihn bis heute fest im Griff. Erst wurden die letzten Rennen der Damen in Aare abgesagt, dann die Bewerbe der Herren in Kranjska Gora und schließlich auch das Weltcupfinale in Cortina. Der ÖSV ging in der Endabrechnung erstmals seit 25 Jahren komplett leer aus.

In Summe gelangen dem österreichischen Ski-Team lediglich acht Saison-Siege: Sechs bei den Herren, zwei bei den Frauen. Matthias Mayer, der vier Mal jubelte, war eine der wenigen positiven Ausnahmen. Das Jahr eins nach dem Rücktritt des achtfachen Gesamtweltcupsiegers Marcel Hirscher offenbarte schonungslos die vorhandenen Schwachstellen des ÖSV.

2000 bis 2020: Der langsame Abstieg des ÖSV

Wie schlecht war Österreichs Saison 2019/'20 nun aber tatsächlich? In welchen Disziplinen gab es bei den Männern und Frauen den größten Einbruch? Und wie viel Anteil hatten die drei ÖSV-Größen der letzten 25 Jahre - Hermann Maier, Benjamin Raich und Marcel Hirscher - an der Gesamt-Punkteausbeute? Der KURIER analysierte die Weltcup-Wertungen von 2000 bis 2020 und bereitete sie grafisch auf.

Dabei zeigt sich: Der langsame Abstieg des ÖSV begann nicht erst nach dem Rücktritt Hirschers. Sondern schon deutlich früher.