Nach Super-G-Absage: Erstmals seit 1995 keine ÖSV-Kugel

Die Schweizer Feiertage im alpinen Skiweltcup gehen weiter: Regen, nasser Schneefall und Nebel sorgten dafür, dass am Sonntagvormittag der letzte Herren-Super-G der Saison abgesagt wurde. Damit steht fest: Österreichs Alpine holen in diesem Winter keine einzige Kristallkugel.

Drei Punkte fehlten Vincent Kriechmayr am Ende auf den Schweizer Mauro Caviezel, der sich seine erste Kristallkugel sicherte. Somit gehen alle Wertungen in den schnellen Disziplinen an die Eidgenossen: Bereits am Samstag hatte Beat Feuz die Abfahrtswertung geholt, bei den Damen gehen beide Speedwertungen an Corinne Suter.

Eine Verschiebung auf Montag scheiterte an einer TV-Übertragung, wie FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärte.