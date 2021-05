Die Grabenkämpfe im ÖSV und ein irritierendes ORF-Interview

Innerhalb des ÖSV haben viele an Götschl so ihre Zweifel. Dass sie den Landespräsidenten bislang nur wenige konkrete Zukunftspläne darlegen konnte und am Dienstag nicht in Anif auftauchte, hat die Grundskepsis nicht geringer werden lassen.

Zuletzt sorgte auch noch ihr Interview im ORF für Irritationen. Dabei bekam Götschl die Fragen von ihrem Mann gestellt, der für das Landesstudio Steiermark arbeitet. Dafür erklärte sich der ORF: Journalistisch waren die Aussagen unbestritten relevant, die Umsetzung der Fragestellung war jedoch ein Fehler, den der ORF bedauert.