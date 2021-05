Neuer ÖSV-Boss? Der Wahlausschuss tagte bis in die Nacht

Die vermeintliche Weichenstellung zur Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat am Dienstagabend etwas länger gedauert. Gegen 22.00 Uhr tagte der aus den neun Landesverbands-Chefs des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) bestehende Wahlausschuss in einem Hotel in Anif bereits seit fast sechs Stunden, eine Einigung auf einen der beiden Kandidaten Michael Walchhofer oder Renate Götschl war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Sicht.

Während Götschl - laut Medienberichten, weil sie die Einladung zu spät erhalten habe - in Anif nicht anwesend war, stellte Walchhofer sein Konzept schon zu Beginn der Sitzung rund eine Stunde lang vor. Danach war Götschl vom Ausschuss aufgefordert worden, doch den Weg nach Anif anzutreten. Zumindest erklärte dies Salzburgs Landesverbandspräsident Bartl Gensbichler gegen 19.00 Uhr im ORF, Götschl sei auf dem Weg. Eine Stunde später war dann wieder alles anders, Götschl habe abgelehnt, berichteten die „SN“. Nach einem Abendessen gegen 19.30 Uhr nahm das Gremium schließlich gegen 20.30 seine Arbeit wieder auf.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, hat man formal weitere neun Tage Zeit für eine Entscheidungsfindung. Präsentiert werden soll der Nachfolger oder die Nachfolgerin Schröcksnadels am 19. Juni bei der Länderkonferenz in Villach. Auch eine Kampfabstimmung ist nicht ausgeschlossen.