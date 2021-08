Skistar Kilde über Mikaela Shiffrin: "Sie ist ein richtig schönes Mädchen"

In Innsbruck kam Kilde auch wieder auf die Beine, nachdem er sich im Jänner einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und deshalb die WM in Cortina verpasste. In diesen Monaten kam er auch Mikaela Shiffrin näher. „Wir hatten sehr viel Zeit miteinander“, sagt der 28-Jährige, der seine Partnerin zuletzt auch zu den ESPY-Awards in New York begleitete und das erste Mal hautnah mitbekam, welchen Status Mikaela Shiffrin mittlerweile in den USA genießt. „Sie ist dort ein Superstar“, erzählte Kilde im Grödnertal. „Ich bin mir dabei vorgekommen, wie ihr Security Guard.“