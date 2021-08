FIS-Renndirektor Waldner: "Es wird wieder kein normaler Winter"

Und schließlich nahm sich FIS-Renndirektor Markus Waldner auch noch Zeit für einen Rückblick auf die Corona-Saison 2020/’21 und einen Ausblick in den Weltcup-Winter, der bereits in 71 Tagen in Sölden startet. Also sprach der Südtiroler über ...

Die Lehren aus dem vergangenen Winter

„Keiner hätte sich gedacht, dass wir die Saison so reibungslos durchbringen. Da waren wir alle ein bisschen überrascht. Das erste Saisonrennen war in Wahrheit ausschlaggebend. Sölden und der ÖSV hatten ein Konzept, das sie von der Formel 1 in Spielfeld übernommen hatten – und daran haben sich die anderen Veranstalter orientiert. Natürlich war es für die Läufer und Teams sehr aufwendig, es war für alle lästig und kompliziert mit der ständigen Testerei. Aber es war zugleich der einzige Weg, um zur WM nach Cortina zu kommen. Alle waren extrem flexibel, das wird weiter gefragt sein.“