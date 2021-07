Puck statt Ski: Die ÖSV-Abfahrer begaben sich aufs Glatteis

Es dauert gar nicht mehr lange, dann ist das Trockentraining vorbei und die Abfahrer übersiedeln auf den Schnee. Bereits Mitte August sind die ersten Trainingsfahrten auf dem Gletscher in Saas-Fee geplant. Wie im Vorjahr verzichtet der ÖSV auf Trainingslager in Neuseeland oder Südamerika. "Das haben wir coronabedingt abgesagt", erklärt Herren-Chefcoach Andreas Puelacher.

Stattdessen werden die ÖSV-Läufer die Gletscher in Österreich und in der Schweiz beehren. Damit ist das Team schon in der vergangenen Saison gut gefahren, wie die stolze Medaillenausbeute bei der WM in Cortina zeigte.