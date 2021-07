Die ÖSV-Slalomstars beim Tauchen: Große Überwindung unter Wasser

Adrian Pertl ist nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Der 25-jährige Kärntner ist für gewöhnlich die Ruhe in Person, diese Eigenschaft zeichnete ihn auch bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo aus, als ihn trotz der Halbzeitführung im Slalom nicht das große Muffensausen befiel und Pertl trotz seiner Unerfahrenheit zur Silbermedaille raste.

Als Adrian Pertl nun aber seine bewährten Skiern mit Flossen tauschte und am Weißensee untertauchen sollte, war es um Mister Cool geschehen. "Ich hab' mir gedacht: Ui, ich muss gleich wieder raus. Das ist nichts für mich", gestand der 25-Jährige. "Ich war am Anfang richtig hektisch."