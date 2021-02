Slalom-Vizeweltmeister Pertl: "Habe mich gefragt, ob ich gut genug bin"

Adrian Pertl blickte in der Stunde seines größten Erfolges aber auch noch einmal zurück in die Vergangenheit. In jene Zeit, in der er in den Niederungen herumkrebste, von Selbstzweifeln geplagt wurde und sich auch schon einmal die Sinnfrage stellte.

Im Dezember 2019 startete Pertl noch bei FIS-Rennen, wenn man so will in der Regionalliga des Skisports. "Man fragt sich, ob es das schon war", berichtet der Junioren-Weltmeister von 2017. "Ich habe mir öfters die Frage gestellt, ob ich gut genug bin."