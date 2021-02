WM-Bilanz des ÖSV: "Wir haben für jeden Athleten eine Vision"

Es heißt, das ÖSV-Team habe auch auf dem Materialsektor einen Trumpf.

Was das ist, das darf man nicht sagen. Wir sind zufrieden und glücklich. Nur so viel: Großes Lob an Edi Unterberger (Ex-Servicemann von Marcel Hirscher, Anm.). Er hat sich da was überlegt, und es hat funktioniert.

Die Entwicklung von Katharina Liensberger ist nicht selbstverständlich, wenn man sich ihren Streit mit dem ÖSV im Herbst 2019 in Erinnerung ruft.

Auf die Diskussionen, die wir damals hatten, will ich gar nicht mehr eingehen. Ich habe mich damals intensiv beschäftigt, auch im klaren Bewusstsein, dass das mit ihrer Hartnäckigkeit ja gut ist. Weil sie auch im Training so hartnäckig ist. Und das ist was wert, wenn eine starke Persönlichkeit da ist.

Auch wenn es nicht immer einfach ist?

Das ist egal. Einfache Sachen können eh alle machen.