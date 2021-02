Liensberger, Schwarz und Co.: Eine einmalige Ski-WM für den ÖSV

Die WM in Cortina d’Ampezzo ist zwar noch nicht Schnee von gestern, doch schon vor dem letzten Bewerb steht fest: Die österreichischen Skifahrer haben mit ihrer Medaillenausbeute die Erwartungen übertroffen und Rang eins im Medaillenspiegel eingefahren. Wer fiel in Cortina besonders auf und wer unten durch? Wer trat positiv in Erscheinung? Was war negativ? Der KURIER zieht Bilanz.

PLUS: Katharina Liensberger

Gerade einmal 23 Jahre jung und schon ein Star im Skizirkus. Mit zwei Mal Gold (Slalom, Parallelbewerb) und Bronze im Riesenslalom war die Vorarlbergerin – neben Lara Gut-Behrami (SUI) – die erfolgreichste Athletin in Cortina.