"Eine coole Socke": Wie ÖSV-Ass Pertl sein WM-Debüt versilberte

Aber cool und ruhig und unaufgeregt muss man auch sein, wenn man so eine Herausforderung zu meistern hat, vor der am Schlusstag der WM in Cortina plötzlich Adrian Pertl stand. Er war ja nicht nur erstmals in seiner Karriere der Halbzeitleader, mit einem Schlag war er auch zum letzten österreichischen Hoffnungsträger auf eine Slalom-Medaille geworden.

Wenige Läufer vor ihm war der zweifache Saisonsieger Marco Schwarz auf dem Weg zu einer Medaille das erste Mal in diesem Winter in einem Slalom nicht ins Ziel gekommen, in einem Kurs, den ÖSV-Trainer Marko Pfeifer ausgeflaggt hatte, und nun musste es der Neuling aus Ebene Reichenau richten.