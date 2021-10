Olympiasportler berichten über groteske Corona-Regeln in Peking

Andererseits sind die Sportler ja ins ferne China gekommen, um die unbekannte Olympiabahn zu erkunden, und in dieser Hinsicht hat sich der dreiwöchige Trip sehr bezahlt gemacht. „Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet. Man ist eher vom Worst-Case-Szenario ausgegangen“, sagt Flock. Doch keine dieser Befürchtungen hat sich bewahrheit.

Ganz im Gegenteil: Wären nicht all diese Beschränkungen, gäbe es nicht dieses lästige Virus mit all den Sicherheitsmaßnahmen, Yanqing wäre für die Bob- und Skeletonpiloten das Paradies. „Die haben hier was hergezaubert, so etwas gibt’s kein zweites Mal“, schwärmt Janine Flock. „Das ist ein architektonisches Kunstwerk.“ Und Katrin Beierl ergänzt: „Diese Bahn ist cool und anspruchsvoll.“