Olympia nach Tokio: Ärger in Paris und Ungewissheit in Peking

Völliges Neuland in Peking

David Gleirscher ist ein gefragter Mann. Der Tiroler Rodel-Olympiasieger von 2018 weiß als einer der wenigen Sportler in etwa, was ihn ab 4. Februar 2022 bei den Winterspielen in Peking erwartet. Fast durch die Bank kennen die Athleten die olympischen Sportstätten bislang nur vom Hörensagen, von Videos oder Skizzen, nur David Gleirscher durfte bereits Bekanntschaft mit dem Eiskanal in Yanqing im Nordwesten von Peking machen, wo 2022 neben den Rodel- und Bobbewerben auch die Alpinrennen stattfinden werden.

„Ein brutaler Komplex“, erzählte der 27-Jährige nach seinen Testfahrten im Spätherbst 2020, „irgendwie ist in China alles größer.“ Die Videos, die er bei den Läufen machte, wurden dem Stubaier von den Rodlern, Skeletonpiloten und Bobfahrern aus der Hand gerissen. „Man kriegt zumindest einen Eindruck, was dort los ist“, sagt Skeleton-Ass Janine Flock.

Von solchen Aufnahmen können die Verantwortlichen beim ÖSV derweil nur träumen. 179 Tage vor der Eröffnung der nächsten Winterspiele herrscht in erster Linie Ungewissheit. Noch nie zuvor hatte der ÖSV vor Olympischen Spielen einen so geringen Wissensstand über die Pisten, die klimatischen Verhältnisse und die Schneebeschaffenheit wie vor Peking 2022. „Die größte Herausforderung ist, dass von uns noch keiner drüben war. Es gibt also null Erfahrungswerte“, gesteht ÖSV-Sportdirektor Toni Giger.