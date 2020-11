Rodel-Star Gleirscher: "Die Chinesen wollten sich vor uns schützen"

Dem Olympiasieger und seinen fünf internationalen Rodelkollegen kam in der Trainingswoche eine verantwortungsvolle Aufgabe zu. So schön ein neuer Eiskanal von außen auch aussehen mag, entscheidend ist, ob die Bahn auch fahrbar ist. „Wir haben geschaut: Wie gehen die Kurven, wie hoch ist das Tempo, was ist mit dem Eis los“, erklärt Gleirscher. Damit sich solche Tragödien wie bei den Spielen 2010 in Vancouver ja nicht wiederholen, als ein georgischer Rodler in einer Kurve aus der Bahn katapultiert wurde und tödlich verunglückte.