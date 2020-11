"Härtetest": ÖSV-Oldie Reichelt hat auch mit 40 noch nicht genug

Der Vorteil von Hannes Reichelt ist, dass noch ein Monat bleibt bis zur ersten Abfahrt in Val-d'Isère, wo derzeit noch „alles grün ist“, wie ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher zu bedenken gibt. Ein Glücksfall sind für ihn auch die Teamkollegen Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr, die im Abfahrtssport seit Jahren das Tempo vorgeben. „Wenn du da zeitlich dabei bist, dann weißt du, dass du es kannst.“

Und schließlich entpuppt es sich für Reichelt und Co. keineswegs als Handicap, dass das obligate Speedtraining in den USA wegen Corona ausgefallen ist. Im Gegenteil: Alles schwärmt vom Trainingskurs in Hochgurgl. „So gute Verhältnisse hatten wir in Österreich noch nie“, sagt Vincent Kriechmayr.