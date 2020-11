Absagen, Verschiebungen, Boykotts: Frostige Zeiten im Wintersport

In der kommenden Woche ist für viele Athleten der offizielle Winterbeginn. Nach den Alpinen, die bereits Mitte Oktober in Sölden ihre Saison eröffnet haben, gehen dann auch Skispringer, Skifreestyler sowie die Bob- und Skeletonpiloten auf Punktejagd.

So ist zumindest der Plan, doch wenn die Sportler und Trainer in den vergangenen Monaten eines gelernt haben: In Zeiten von Corona kann sich alles über Nacht ändern. Oder wie es Thomas Herzog, der Trainer und Ehemann von Eisschnelllauf-Weltmeisterin Vanessa Herzog, sagt: „Ich hatte ursprünglich einmal einen Plan A. Inzwischen bin ich schon beim Plan L angelangt.“