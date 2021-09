Olympische Winterspiele in Peking: Ein Blick hinter die chinesische Mauer

Weil sich jetzt aber kein Sportler in China drei Wochen in Quarantäne begeben würde, kommt die internationale Bob- & Skeleton-Abordnung in den Genuss einer Sonderbehandlung. „Aber wir werden schon vor der Abreise von Innsbruck nach Frankfurt getestet, dort dann wieder und in China sowieso jeden Tag“, sagt Matthias Guggenberger. „Und uns wurde schon mitgeteilt, dass wir uns in den drei Wochen in Yanqing dann nur an der Bahn und im Hotel aufhalten dürfen.“

Was man nicht alles auf sich nimmt, um einen Eindruck zu bekommen, was einen in 138 Tagen erwartet, wenn am 4. Februar die ersten Winterspiele auf chinesischem Boden eröffnet werden.