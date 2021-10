Sportartikelhandel: Volle Lager und trotzdem zu wenige Ski am Markt

Ähnliches berichtet auch Holger Schwarting, Chef der Einkaufsgenossenschaft Sport 2000, an die mehr als 23 Händler mit insgesamt knapp 400 Geschäften angeschlossen sind: „Die Menschen wollen wieder Skifahren“, ist er überzeugt. Seine Händler haben entsprechend großzügige Bestellungen für die Winterware aufgegeben. „Österreich ist mit rund 400.000 verkauften Paar Ski im Jahr traditionell der größte Markt in Europa“, sagt Schwarting. Bereits drei von vier Paar Ski gehen in den Verleih, doch dieser ist vorigen Winter mehr oder weniger völlig zum Erliegen gekommen. Zumindest in den Tourismusorten, die Lockdown-bedingt verwaist waren. Die Folge: Tausende Brettln blieben völlig ungenutzt in den Verkaufs-, Verleih und Lagerräumen liegen. Das wiederum hat zu einem ungewöhnlichen Schulterschluss zwischen Handel und Industrie geführt: Die Bestände vom vergangenen Jahr sollen abverkauft werden, bevor die Industrie die nächsten Neuigkeiten in den Markt presst.

Bleibt die Frage, wie es der Ski-Industrie zum Saisonstart geht. Wolfgang Mayrhofer, Geschäftsführer von Atomic, gibt sich zuversichtlich. Während im vorigen Winter die Skiumsätze entlang des Alpenbogens eingebrochen sind, haben sie in anderen Regionen so richtig Fahrt aufgenommen, sagt Mayrhofer. „In den USA oder Kanada gab es keinen Lockdown, die Umsätze sind um 50 Prozent in die Höhe geschnellt.“

Parallel dazu habe der Langlauf- und Tourenski-Boom in Skandinavien die Umsätze von Herstellern wie Atomic oder Fischer weiter beflügelt. Ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Tourenski machen laut Branchenkennern bereits zehn bis 15 Prozent des Marktes aus.