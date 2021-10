In Wintersportorten fehlen Tausende Mitarbeiter

Ohne ausländische Mitarbeiter geht im heimischen Tourismus gar nichts. Kommt in Deutschland jeder dritte Tourismus-Mitarbeiter aus dem Ausland, ist es in Österreich jeder zweite. Doch der Zuzug aus Deutschland, der Slowakei, Tschechien oder Ungarn nimmt ab. Viele haben sich in der Pandemie einen Job in ihrer Heimat, oft in einer anderen Branche gesucht, in der die Arbeitszeiten attraktiver sind.

Kraus-Winkler: „Die Branche muss sicher neue Arbeitsmodelle aufsetzen. Ich denke, es wird in den nächsten zwei, drei Jahren auch bei der Entlohnung mehr Richtung ,Revenue Management’ gehen, wie beim Verkauf von Flugtickets oder Hotelzimmern. Zeiten, zu denen kaum jemand arbeiten will, werden deutlich höher bezahlt werden. Es wird Mitarbeiter geben, die dann nur bestimmte Dienstzeiten, wie vormittags oder abends, machen wollen.“ Dass sich der Fachkräftemangel verschärft, ist gesetzt. Schon allein, weil die Zahl der Lehrlinge um ein Drittel eingebrochen ist.