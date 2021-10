Wintertourismus geht mit Schwung in unsichere Saison

Nach dem coronabedingten Totalausfall der vergangenen Wintersaison will die Tourismusbranche den heurigen Winter mit der "3G-Regel" durchziehen und Urlaub möglich machen. "Einen Lockdown wird es mit 100-prozentiger Sicherheit nicht geben, nachdem jetzt etwa 65 Prozent geimpft sind", sagte der Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts, Oliver Fritz, am Rande der Seilbahntagung in Zell am See zur APA. Allerdings ist die Saison "mit großen Unsicherheiten" behaftet.

Große Reiselust

Die Öffnung der Skigebiete hat bereits begonnen. Mit der 3G-Regel - geimpft, genesen oder getestet - in Hotels und Gastro sowie an den Skiliften, der FFP2-Maskenpflicht in den Gondeln, Après-Ski nach den Bestimmungen der Nachtgastronomie, also "2G" (geimpft oder genesen), und großzügigen Stornobedingungen will man den Urlaubern den Winter schmackhaft machen.

Indes gehen in Österreich die Infektionszahlen derzeit wieder steil nach oben. In der wichtigen Winterdestination Salzburg ist die Corona-Ampel erst kürzlich auf Rot ("sehr hohes Risiko") gesprungen, im noch stärkeren Winterziel Tirol zeigt sie Gelb ("mittleres Risiko"), so auch in Vorarlberg und im Osten Österreichs (inklusive Wien). In den restlichen Bundesländern steht die Ampel auf Orange ("hohes Risiko").