Hickhack um Corona-Regeln für den Winter

„Nach dem Totalausfall der vergangenen Wintersaison gehen wir nun mit großer Zuversicht in den kommenden Winter“, sagte Weddig. Die nationale Tourismusmarketing-Organisation pumpt heuer so viel Geld in die Bewerbung von Österreich wie noch nie – zehn Millionen Euro werden für TV- und Radiospots, Plakate, Social-Media-Auftritte und Veranstaltungen lockergemacht. Zwei Millionen Euro davon fließen alleine in die Marktbearbeitung Deutschlands. Von dort kommen die meisten ausländischen Urlauber. Die Winterkampagne wird in 13 Ländern lanciert.