Wintertourismus: "2023 frühestens wieder so wie 2019"

Wie wird der kommende Winter für die Tourismusbranche? Die Antwort auf diese Frage vergleicht der Wifo-Tourismusexperte Oliver Fritz mit dem sprichwörtlichen "Blick in die Glaskugel". Er wagt nur ein vages Szenario anstelle einer konkreten Prognose. Denn es gebe zu viele Einflussfaktoren, erläuterte er bei einem Journalistensymposium der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreiche (WKÖ) am Donnerstag und Freitag in Neufelden im Bezirk Rohrbach (OÖ).

Faktor Impfquote und Infektionszahlen

"Es wird einen Winter geben", versicherte Fritz, aber der Wintertourismus unterliege vielen in ihrer Wirkung derzeit unabsehbaren Einflussfaktoren. Ganz oben nannte er die Entwicklung der Infektionszahlen im In- und Ausland und die Impfquote. Die aktuelle sei für Österreich ein Wettbewerbsnachteil. Somit sei Impfen nicht nur eine persönliche Entscheidung. Wenn die Quote so hoch wie in Dänemark wäre, könnte man die Pandemiefreiheit ausrufen.