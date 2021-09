Für den Wintertourismus gelten heuer strengere Corona-Regeln

Am Montag hat Tourismusministerin Elisabeth Köstinger strenge Corona-Regeln für die heurigen Wintertourismus angekündigt. Damit soll zum Beispiel das Skifahren trotz der Corona-Krise möglich sein. Künftig gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) in Hotels, Restaurants und Wirtshäusern, aber auch in Seilbahnen und auf Weihnachtsmärkten. Die Märkte sollen heuer wieder stattfinden.

In geschlossenen Gondeln und Seilbahnen muss zusätzlich zur 3G-Regel eine FFP2-Maske getragen werden. Dafür soll es in Seilbahnen heuer keine Platzbeschränkungen mehr geben.

Mehr dazu lesen Sie auch unter: