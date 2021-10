Steigende Heizkosten: Wieso dieser Winter teuer werden könnte

Auch das Heizsystem hat Einfluss

Worauf Mieter jedoch keinen Einfluss haben ist der jeweilige fossile Brennstoff – also das Heizsystem, mit dem in dem Haus geheizt wird. Doch gerade das hat einen bedeutenden Einfluss auf die Kosten. Laut einer Berechnung des Umweltbundesamts ist – abgesehen von Kohle – das Heizen mit Heizöl am schädlichsten in Bezug auf die Treibhausgasemissionen. Klimafreundlichere Heizsysteme sind laut Mayer: „Biomasse-Heizung in Form von Pellets oder Schnittholz.

Klimafreundlichere Systeme

Und vor allem die Wärmepumpe, wenn der Strom ein alternativer und erneuerbarer ist.“ Nutzer einer Gasheizung können übrigens auch ohne Zustimmung der Hausverwaltung zu einem Anbieter von „grünem“ Gas wechseln. Das würde die CO 2 -Belastung senken, so E-Control-Volkswirt Mayer.

CO 2 -Bepreisung

Der Fixkosten-Experte von Durchblicker, Reinhold Baudisch, geht nicht davon aus, dass sich die von der Regierung beschlossene CO 2 -Bepreisung bereits auf die Heizrechnung in diesem Winter auswirken wird. Der CO 2 -Preis wird mit Juli 2022 schlagend und somit erst in der kommenden Heizsaison spürbar sein.

Stark gestiegene Preise für Energie

„In diesem Winter werden es insbesondere die stark gestiegenen Großhandelspreise für Strom und Gas sein, die das Heizen teurer machen werden. Diese sind zweimal so hoch , wie noch vor zwei Jahren“, erklärt Johannes Mayer von der E-Control. „Auch die CO 2 -Zertifikate sind im europäischen Emissionshandel teurer geworden.“

Auf ein neues Heizsystem umsteigen

Wohnungseigentümer und Einfamilienhausbesitzer haben im Gegensatz zu Mietern nicht nur die Möglichkeit, ihren Stromanbieter zu wechseln, sie können sogar auf ein neueres, klimafreundlicheres Heizsystem umsteigen. Wie das funktioniert, wie kostspielig das ist und welche Möglichkeiten es gibt lesen Sie am nächsten Samstag im IMMO-KURIER.