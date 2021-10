Sitzen geblieben! Der Lounge-Sessel "Poi" lädt zum Verweilen ein

Johannes und Lukas Weibel sind zwei Schweizer Brüder mit einer gemeinsamen Leidenschaft: Design. „Weibelweibel“, so heißt ihre Marke, die sich dem ästhetischen und nachhaltigen Möbeldesign verschrieben hat. Ihre Sitzmöbel werden in der eigenen Manufaktur in Endingen in Handarbeit und mit Unterstützung moderner Technik produziert.

Gemütlicher Wohnzimmersessel

So auch „Poi“: Ein gemütlicher Wohnzimmersessel, der zum ausgiebigen Verweilen einlädt. Seine großzügige Sitzfläche gibt es entweder mit Stoff- oder Lederbezug. Das Grundgestell besteht aus Eiche Massivholz. Dank einer Vielzahl unterschiedlicher Farbtönen bei den Stoffen passt sich der Sessel jeder Einrichtung an. Vom schlichten, dezenten Lesesessel zum extravaganten It-Piece.

Design als ganzheitlicher Begriff

Für die Designerbrüder spielt aber nicht nur das Aussehen eine Rolle: „Wir verstehen Design als ganzheitlichen Begriff, der von Konstruktion über Polsteraufbau bis zum Thema Ergonomie alles umfasst. Natürlich kaufen Kunden ein Sofa zunächst mit dem Auge aber erst, wenn sie sich hinsetzen, zeigt sich die Ergonomie, das Innenleben – ob funktioniert, was das Auge gesehen hat“, so Johannes und Lukas Weibel.

Beziehung zum Material

Das Design von „Poi“ stammt vom Atelier Oi, das sich durch das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen und einer engen Beziehung zum Material auszeichnet. Erhältlich ist der Sessel unter www.shop.weibelweibel.ch, sowie bei ausgewählten Fachhändlern.

Um 2.620,41 Euro.