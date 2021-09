Design der Woche: Ein Sofa zum Reinkuscheln

Auf diesem Möbelstück fühlt man sich so geborgen, wie man es sonst nur bei Mama daheim ist: Das Sofa Ingeborg des dänischen Labels by Lassen wurde nach der Mutter des Designers und Architekten Flemming Lassen benannt: Ingeborg Winding, die selbst ein außerordentliches Gespür für Kunst und Kreativität in sich trug. Architekt Flemming Lassen (1902-1984) war ein Modernist und Vorreiter des Funktionalismus in Dänemark. Flemming Lassen arbeitete eng mit Arne Jacobsen an mehreren preisgekrönten Projekten zusammen. Seine größte Quelle internationaler Anerkennung sind bis heute seine Möbel, die bei Auktionen auf der ganzen Welt noch immer Rekordpreise erzielen.