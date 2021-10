Designerin Teresa Egger verbindet Generationen von fünf bis 100

„ Als Erwachsener vergisst man oft die Freuden und kleinen Momente im Alltag. Aber in Wahrheit steckt doch in jedem von uns noch ein Kind. Ich finde es sehr wichtig, dass man das nicht verdrängt, sondern beibehält“, ist die 28- jährige Designerin überzeugt. Und das wurde ihr schon während ihres Designstudiums an der New Design University in St. Pölten klar.