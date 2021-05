Eigentlich wollte sie ja raus aus dem Almtal. „In meiner Jugend war es mir dort zu eng“, gibt die Jungunternehmerin lachend zu. Oft kommt es aber eben anders, als man denkt. Denn ein Auslandsstudium in Südkorea und viele Reisen führten Sophie Wittmann, nämlich genau dorthin zurück: Zum familiären Tischlereibetrieb Wittmann GmbH in Oberösterreich, der auf funktionale Massivholzmöbel spezialisiert ist, viele Seminar- und Gastrobetriebe beliefert.

„Während eines Praktikums in China fing ich an, die Wertschöpfungsketten der globalisierten Welt zu hinterfragen. Sukzessive wurde mir klar, welch großartiges und wertvolles Unternehmen meine Familie längst betreibt. Regional agierend und absolut nachhaltig. Ich rief meinen Vater an und sagte ihm, ich würde doch gerne daheim mitarbeiten.“ Der sagte überrascht: „Jetzt oder nie!“, und durfte sich dann über die Vorbildwirkung freuen. Denn auch die Söhne Max und Rudolf folgten daraufhin dem Beispiel der Schwester. Nach Einarbeitungsphase und Zusatzausbildung am Kolleg für Möbelbau in Linz übernahm Sophie 2020 die Geschäftsführung. „Rückblickend war es wohl logisch, dass ich irgendwann hier ende. Es hat nur etwas gedauert, bis ich es sehen konnte“, reflektiert die 29-Jährige.