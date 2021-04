Flaschen-Upcycling: Diese Designer-Lampen haben es in sich

Lampen-Unikate als Geschenksidee

Noch ist das Design-Lager gut gefüllt. Aber durch die gesperrten Restaurants und Nachtlokale ist es gar nicht so leicht, an leere und vor allem besondere Spirituosen-Flaschen zu kommen. „Von den kommerziellen Brands bin ich schon abgekommen. Die schönsten Ergebnisse kommen eben auch mit ungewöhnlichen Flaschen zustande.“ Doch auch aus Wein- und Prosecco-Bouteillen macht Froese tolle Leuchten. „Im privaten Bereich dauert es im Normalfall ja doch eine Zeit, bis so eine Gin-Bottle geleert ist“, versichert der Designer lachend : „Deshalb rufen wir inzwischen über Social Media auch dazu auf, uns Altglas zu spenden.“ Neben den besonderen Lampen entstehen so auch andere Upcycling-Produkte. „Aus nicht mehr so gut erhaltenen Flaschen lassen sich schöne Trink- oder Aufbewahrungsgläser machen. Auch Windlichter werden wir bald im Shop anbieten“, so der Designer.