Diese Duftkerzen wollen jetzt alle haben

KURIER: Was ist die Idee hinter den Looops-Kerzen?

Julia Schliefsteiner: Mein Partner Markus und ich sind sehr naturverliebt und viel unterwegs. Da haben wir uns gefragt, wie können wir die tollen Gerüche der Natur in die eigenen vier Wände bringen? In ihrer natürlichen Form und nicht so wie in vielen künstlichen Duftkerzen, die wir kannten. Wir wollten eben die Natur in der Kerze einfangen.

Wie ist euch das gelungen?

Als wir 2014 begonnen haben, war das noch schwierig, da es eigentlich keine natürlichen Duftkerzen gab. Also war es hauptsächlich Learning by Doing. Wir legen großen Wert auf gute Qualität, natürliches Wachs, Baumwolldocht, keine künstlichen Zusätze.