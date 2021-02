Vom Starmaniac zur kreativen Gründerin

„Man kann alles auch in schön machen. Selbst Parkplatz- oder Lift-Beschilderungen. Nur weil wir es gewöhnt sind, dass Dinge so einfallslos aussehen, muss es nicht dabei bleiben,“ ist Vera Doppler, Gründerin von Die Macherei , überzeugt. Mittels hauseigenem CO2-Laser kann die temperamentvolle 34-Jährige nämlich alles personalisieren – vom Schild bis zum Kinderbett. „Da gehen mir nie die Ideen aus. Wir haben schon die verrücktesten Dinge gemacht und es gibt kaum ein Material, das sich nicht lasern lässt,“ verrät Vera. So wird vom rosa Marmor bis zur Axt alles mit dem Laser bearbeitet. Angefangen hat die Oberösterreicherin damit aus der Not heraus.

Nach Kulturmanagement und IBWL-Studien zog es die einstige Starmania-Teilnehmerin vor sieben Jahren – statt in die große weite Welt– nach Wels. Der Liebe wegen. „Dort war es nicht leicht, einen Job zu finden, jedenfalls keinen, der zu mir gepasst hätte,“ gibt Doppler zu. Gerade schwanger mit ihrem ersten Kind war der Sprung in die Selbstständigkeit kein leichter: „Ich war noch unerfahren, also war das nicht meine erste Wahl. Aber alles hat sich so ergeben. Ich habe mich im Grafikdesign weitergebildet und an die vielen Möglichkeiten der Lasertechnologie geglaubt.“