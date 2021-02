Tischlerei Prödl: „Koch-Insel statt Ibiza“

Das Grazer Schlossbergmuseum, das Haus am See oder eine neue Szene-Bar in Wien. Sie haben die Innenausstattung vieler namhafter Projekte umgesetzt, wie kam es dazu?

Josef Prödl: Wir machen Möbel und Innenausbau mit Architekten, die wir schon jahrelang als Partner begleiten und umgekehrt. Da haben wir einen sehr guten Austausch. So kommen die meisten Aufträge zustande. Da wird dann schon im Vorfeld gemeinsam entwickelt, ausgearbeitet und bemustert. Wir begleiten die Projekte dann von Beginn an bis zur Fertigstellung.

Wie ist die Arbeitsaufteilung im Betrieb? Oder: Wer hat welche Spezialgebiete?

Josef Prödl: Wir beraten natürlich gemeinsam. Wenn wir vor einer Herausforderung stehen, besprechen wir uns. Überlegen, wie wir Dinge lösen und was die ideale Herangehensweise ist. Welches Material ist das Richtige. Da kann Matthias manchmal auch noch was Lernen und andererseits wachsen wir an uns gegenseitig. Aber prinzipiell hat jeder seine eigenen Kunden und Kontakte.