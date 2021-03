Von Mutausbrüchen und Boobpots: Design aus Frauenhand

Zu Besuch bei Künstlerin Anna Riess in Praternähe ist kreatives Schaffen in allen Facetten spürbar. In dem multifunktionalen Atelier arbeitet auch ihr Mann, der als Architekt am Computer plant, während Anna sich lieber mit ihren Händen ausdrückt: Skulpturen, Vasen, Schmuck und Textilien fertigt die 36-jährige an. Aber auch der kreative Output befreundeter oder bewunderter Künstlerinnen ziert das Atelier.

Auch ihre eigenen Entwürfe kann man im Atelier bewundern, wie die Boobpots oder die Titticups. „Aus vielen meiner keramischen Objekte wachsen Brustwarzen, um den weiblichen Körper im Alltag sichtbarer zu machen und zu thematisieren“, erzählt die Künstlerin und erklärt: „Als werdende Mutter fand ich vor allem die neue Rolle im Hinblick auf meinen Körper spannend. Aus diesem kam ein neuer Körper und wollte von heute auf morgen versorgt werden. Diese Transformation und dieses Neuland, Mutter zu sein, fließt immer in meine Arbeit ein.“