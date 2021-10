Retailmarkt im Umbruch: Der große Wandel im Handel

Diese Lagen funktionieren gut:

Derzeit besteht der Branchenmix in den Einkaufsstraßen noch zu 70 Prozent aus Einzelhändlern – in der Kärntner Straße vor allem aus der Kleidungs- und Schuhbranche sowie Souvenirs. Hier wird wieder mehr Durchmischung stattfinden. In fünf Jahren könnte sich der Anteil an Einzelhändlern auf 45 Prozent verringern. Im Gegenzug wird der Anteil an Gastronomie und Unterhaltung steigen. Es geht darum, Zusatznutzen anzubieten – nur Waren herzuzeigen reiche einfach nicht mehr. Die Aufenthaltsqualität muss steigen, dazu können kurzfristige Vermietungen in Form von Pop-up-Stores und Pick-up-Stations beitragen, aber auch Trinkwasserbrunnen, Sitzbänke, Gärten, Bauernmärkte und Fitness im Freien.

Und welche Lagen funktionieren? Top-Einkaufsstraßen wie die Mariahilfer Straße und die Kärntner Straße, so die Experten. Außerdem Einkaufsstraßen, die eine spezielle Zielgruppe ansprechen, wie die Neubaugasse. Auch die größeren Einkaufszentren funktionieren gut. „Aber auch die Margaretenstraße, die Taborstraße und die Währingerstraße sind gefragt für unterschiedliche Branchen und Konzepte“, so Schwaiger.



Momentan wird bei Neuvermietungen der Rückstau aus dem Vorjahr abgearbeitet, ob es 2022 noch so viele Neuvermietungen geben wird, wird man sehen. Vermieter müssen eine gewisse Flexibilität bezüglich Bonität der Mieter und Miethöhe haben. „Die Verhandlungen werden härter“, so Jenei. Die Zeit, die es braucht, bis ein Abschluss zustande kommt, steige.

Infolge der Corona-Pandemie wird die Vermarktung von Geschäftsflächen den Immobilienexperten zufolge in Zukunft komplexer werden und länger dauern. Das wirkt sich auch auf den Investmentmarkt im Retail aus. Die Monatsmieten für Einzelhandelsflächen an guten und sehr guten Standorten haben sich auch im zweiten Quartal 2021 wenig verändert.