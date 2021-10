Gletscherforscherin vor Ski-Auftakt: "Nach 2050 geht's zur Sache"

Alles bestens also für die Zukunft?



Kurz- bis mittelfristig hat sich die Situation verbessert, und oben ist die Lage relativ stabil. Die Frage ist, wie es nach 2050 weitergeht, weil erst dann der Hauptteil der Klimaerwärmung wirksam wird. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen, dann wird’s zur Sache gehen, was die Gletscher betrifft. Für stabile Teilflächen sehe ich aber Hoffnung. Es gibt jedoch auch Szenarien, in denen nur noch zehn Prozent des heutigen Eises in den Alpen bis zum Ende des Jahrhunderts übrig bleiben werden.

Seit Jahren wird Winterschnee im Frühjahr zusammengeschoben, mit Vlies abgedeckt und im Herbst wieder auf der Piste verteilt. Wie beurteilen Sie dieses Snowfarming in Relation zur technischen Beschneiung?



Es ist die Frage, was man haben muss, es ist wie bei jedem Mon Chéri auf der Couch. Der Aufwand ist für beides gleichwertig. Pistenraupen sind nicht -neutral, beim Strom für die Beschneiung kommt es auf die Art der Erzeugung an – und eine hundertprozentige Kontrolle kann es nicht geben, Strom hat kein Mascherl. Man könnte auch Lawinenkegel abdecken, es gibt viele Wege zu wirtschaftlicher Effizienz und -Neutralität. Es gibt ein hohes Potenzial, um das zu managen. Umgekehrt wäre es nicht sehr schlau, nach drei Jahren ohne Schnee alles aufzugeben und die Anlagen vor sich hinrotten zu lassen. Es ist sinnvoll, vorhandene Infrastruktur aufrechtzuerhalten und dauerhafte Trassen im gletscherfreien Gelände zu schaffen, wie es auch in Sölden geschehen ist und geschieht. Denn durch die Höhenlage schmilzt der Schnee nicht so schnell.

Ist es dann besser, auf dem Gletscher skizufahren als in – sagen wir – Kitzbühel?



Vor allem geht es um die Art der Anreise und das Verhalten vor Ort. Wer mit dem Zug anreist in ein Skigebiet, das mit grünem Strom betrieben wird, wer sich dann die Ausrüstung dort ausleiht, hat sicherlich schon einiges getan in Sachen Effizienz. Auf der Couch Netflix streamen geht auch nicht klimaneutral, und auch ein Tennisplatz muss irgendwie gewartet werden. Die Art der Anreise bietet alle Möglichkeiten.